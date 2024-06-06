スピード発送⭐︎プレステ4本体⭐︎ps4本体⭐︎PlayStation4本体

とにかく早く欲しい方必見❗️直ぐ遊べますcuh-2100薄型直ぐに遊べます❗️動作良好❗️自宅保管のため神経質な人はお控えください即買い❗️無言購入歓迎❗️即発送❗️遅くても24時間以内発送❗️薄型モデルcuh-2100薄型 スリムタイプ動作問題ありません。コロナ禍ですので99.9%除菌のアルコールで拭いてから発送します。フリマはトラブル多いですけど私なら動作確認をちゃんとしていますけど万が一でも責任を持って対応させてもらいます^_^playstation®4本体 ps4