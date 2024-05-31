ニンテンドーSwitch 本体のみ 新型 バッテリー強化 スイッチ 画面 液晶

新型（バッテリー長持ちタイプ）のニンテンドーSwitch、本体のみを出品します。有機ELモデルではございません。テレビ出力やJoy-Con接続など、動作は確認済です。こちらは本体のみの出品で最初の画像に写っているもの以外、ジョイコンやドッグ、充電器などは付属しません。遊ぶためにはジョイコンが必要となりますので、購入の際はご注意下さい。背面にテカリや細かいキズは見られますが、画面は綺麗で状態はそこまで悪くないかと思います。発送は3センチ以内で梱包します。中古品であることをご理解の上、購入を検討下さい。