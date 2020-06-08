セガ ドリームキャスト 本体＋ソフト15枚セット

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商品詳細
セガドリームキャスト本体＋ソフト15枚セット本体コントローラーAVケーブルACケーブル☆ソフトグランディアⅡゲットバス湯川元専務のお宝探しデッドオアアライブ2プロ野球チームをつくろうプロ野球チームであそぼうサカつく特大号ダビつくwhat'sシェンムーシェンムー一章ソウルキャリバーバーチャストライカー2東京バス案内バックアップ電池をソケットに交換、ヒューズが切れても30秒ほどでリセット復帰できるリセッタブルヒューズに交換し短時間ですが動作確認済みです。MILCD対応。ソフトはすべて箱説明書付き。25年くらい前の機器のため、こちらで気が付かなかった瑕疵等があった場合も保証はございませんので、ご了承ください。その他、基本詳細はプロフィールに記載しています。
http://narcologia.ru/goods/stepchild557552.html
http://narcologia.ru/goods/calling687950.html
http://narcologia.ru/goods/conception579457.html
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