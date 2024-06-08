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TWICE yes or yes モノグラフ トレカセット
商品番号 F58921963763
商品名

TWICE yes or yes モノグラフ トレカセット
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 3,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

yesoryesmonographに封入されているTWICEのトレカのセットです。ダンボール補強、防水加工をして配送予定です。硬質ケースをご希望の方は➕50円となりますのでご了承ください(\u003e_\u003c)素人管理の為、初期難等気になることがある方は御遠慮いただきますようお願い致します(\u003e_\u003c)即購入⭕️気になる点ございましたら、御気軽にコメントお願いします。
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