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商品詳細
「プレイステーション5」定価:￥49980#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5こちらプレイステーション5になりますが、付属の純正コントローラーの左スティックが動作不良を起こすため、訳ありとさせていただきます。プレイステーション5本体、充電スタンドは正常に動作します。コントローラーは写真の丸印のキズが見受けられます。プレイステーション5、充電スタンドは目立ったキズは見受けられません。充電スタンドの外箱はシールを剥がした後のネチャネチャが付着しています。訳あり品というところにご理解いただける方のみ、ご検討ください。また、すり替え防止のため返品はご遠慮ください。#プレイステーション5#PlayStation5#SONY#ゲーム#プレイステーション4#プレステ
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