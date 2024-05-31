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skzoo ぬいぐるみ衣装セット
商品番号 G99865882356
商品名

skzoo ぬいぐるみ衣装セット
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 5,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

straykidsスキズチャンビントゥエッキ通常サイズぬいぐるみ作家様作品のmaniac衣装着用一目惚れし購入しましたマジックテープの所はシールで固定しているのみですので剥がれやすいです。脱がして確認はしていません購入しずっと着せていたままです。ハンドメイド作品になります、完璧をお求め方はご遠慮下さいm(__)m外にはだしていません。飾っていました。とても気に入っていたのですが中々愛でることができていませんので　可愛がっていただける方にと思いましす！購入時のtシャツもあります。素人保管、海外製品のため神経質な方・完璧を求める方は購入を御遠慮ください。猫ちゃんいます。猫アレルギーの方購入をお考えの上宜しくお願い致しますジャンル...韓流/KPOP
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