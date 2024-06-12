弓道研究　正法流精義　正射のための射士論

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商品詳細
弓道研究 正法流精義 正射のための射士論考吉田レイ／監修 紫鳳会／編集2014年初版新品、未使用ですが、自宅保管のため、ご理解ある方のみお願いいたします。なお、現在販売されておらず、新品は入手しにくいと思われます。
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