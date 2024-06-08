新世紀エヴァンゲリオン原画集VOL.1

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即購入歓迎新世紀エヴァンゲリオン原画集VOL.1数回パラパラめくった程度で、その後は暗所で保管しておりました。美品ですか、素人保管ですので神経質な方はご遠慮ください。発送後の返品には応じられませんので、不明点はご確認の上でのご購入をよろしくお願いします。#エヴァンゲリオン#レイ#アスカ#初号機#ガイナックス#GAINAX#トリガー#TRIGGER