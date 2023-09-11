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そろばん　珠算　検定　試験　問題集　2冊
商品番号 W69242916508
商品名

そろばん　珠算　検定　試験　問題集　2冊
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 1,634 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！全珠連検定試験問題珠算能力検定試験練習問題集日本珠算研究社　2級2冊セットです。乗算、除算、見取算、見取暗算、応用計算(全珠連のみ)が入ってます。数カ所えんぴつで記入しておりますが、ほとんど使用してないです。(えんぴつ部分は消さず発送いたします)長期自宅保管品ですので、背表紙に破れ有ります。写真アップしておりますのでご確認お願いいたします。◎サイズ横幅　約26㎝縦幅　約18㎝※本品、自宅保管品です。細かな傷破れ有ります。ご理解いただける方にお譲りします。※素人採寸のため、若干の誤差にご理解お願いします。ご不明点コメントお待ちしてます！よろしくお願い致します。#そろばん#算数#計算#宿題#暗算#検定#教育1000
http://narcologia.ru/goods/approximate434420.html
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http://narcologia.ru/goods/enquire314289.html
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