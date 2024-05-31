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商品詳細
BTSARMYKIT・SUMMERPACKAGE・MAPOFTHESOUL写真集のまとめ売りです画像の物が全てですARMYKITのメンバーカードのみなし写真集トレカあり(V×2とRM)サマパケランダム(JIMIM)袋に入っているものは全て未開封です全て公式品です色褪せはないと思いますが、素人保管のため傷など見落としがあるかもしれません神経質な方はご購入お控えください
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