オゲハ 全3巻 oimo おいも著

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商品詳細
2,3巻に日焼けが感じられます。その他は表紙に小傷など見られますが、目立つような汚れや折れ、破れなどはありません。発送時の梱包は透明のビニール袋に入れ、クッション材(ぷちぷち)で包み、茶封筒などに入れての発送になります。(再利用のクッション付き封筒を使用する場合もあります)ばら売りはしておりません。値下げ交渉はしておりません。交渉へのコメントは返信しておりませんのでご了承ください。
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