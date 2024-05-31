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オゲハ 全3巻 oimo おいも著
商品番号 B98176058719
商品名

オゲハ 全3巻 oimo おいも著
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 1,942 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2,3巻に日焼けが感じられます。その他は表紙に小傷など見られますが、目立つような汚れや折れ、破れなどはありません。発送時の梱包は透明のビニール袋に入れ、クッション材(ぷちぷち)で包み、茶封筒などに入れての発送になります。(再利用のクッション付き封筒を使用する場合もあります)ばら売りはしておりません。値下げ交渉はしておりません。交渉へのコメントは返信しておりませんのでご了承ください。
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