NINTENDO SWITCH LITE ジャンク品

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NintendoSwitchNINTENDOSWITCHLITEイエローcolor:YELLOWゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo水没ジャンク品2020年11月購入。大事に女の子が使ってましたが、2023年9月頃にコップをこぼし水没してしまい電源が入りません。電源はつきませんでした。購入後からずっとつけている液晶フィルムは、そのままです。本体カバーをして大きな傷はありませんが、子供が使ってたので、小さな汚れがあります。写真を見て頂き、問題ない方のみご購入をお願いいたします。画像の物のみ、出品になります。本体、箱のみ水没故障、ジャンク品であること、1度人の手にわたり、子供が、使用していたことをご理解の上購入をお願い致します。