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オシャレ魔女ラブandベリー
商品番号 N50673802565
商品名

オシャレ魔女ラブandベリー
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 3,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オシャレ魔女ラブandベリーDSカセット（ケース、取扱説明書付き）、カードリーダー（白色）のセットです。カセットは動作確認済みです。カードリーダーはカードが無いため動作確認ができていませんが、ゲーム起動時にカード差込口が赤く点灯しているのは確認できました。また、カードリーダーのケースが無いためこちらで包装をさせて頂いた状態での発送となります。ご了承ください。#セガゲームス#ゲーム#GAME#DS#アクション#ラブベリ#カードゲーム#ラブアンドベリー
http://narcologia.ru/goods/marshal749980.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation198221.html
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