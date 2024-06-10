初回ブルーレイ3枚【一発めぇ／パリピポ／TOUR 2016】ジャニーズWEST

★ジャニーズWEST（重岡大毅／桐山照史／中間淳太／神山智洋／濱田崇裕／藤井流星／小瀧望）のライブ映像作品【初回限定盤：3点セット】の出品です。★以下の3枚です。①『1stコンサート一発めぇぇぇぇぇぇぇ！』【初回盤：ブルーレイ2枚】②『1stTourパリピポ』【初回盤：ブルーレイ2枚】③『CONCERTTOUR2016ラッキィィィィィィィ7』【初回盤：ブルーレイ1枚】※バラ売りは不可になります。★日本国内正規盤です。★商品の状態ですが・・・【ディスク】は②・③は良好状態です。①はスレの生じている箇所がございますが、再生には問題はありません。【ブックレット】は良好状態です。【ケース】は細かなキズ・スレなど多少の使用感がございます。※あくまでも素人による自宅保管の中古品なので、完全な美品をお求めの方は入札をご遠慮ください。★ご購入いただいた商品は破損防止の為、プチプチによる梱包をして発送致します。※注意※パソコンから利用しているので、ご質問等のコメントをいただいても回答に半日ほどかかることがございます。あと、コメントのやりとり中であっても【即購入】の方を優先させていただきますので、その点はどうかご理解・ご了承いただきますよう、お願い致します。



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