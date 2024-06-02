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最終値下げ　Switch ライト　ピンク　ジャンク　本体のみ
商品番号 B60250239161
商品名

最終値下げ　Switch ライト　ピンク　ジャンク　本体のみ
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最終値下げになりますSwitchライトになります。左のスティックが壊れています。電源はつき、画面も問題ないのでボタンさえ修理できれば問題なく使えると思います。本体のみ傷汚れありますので、完璧を求める方はご遠慮お願い致します。返品クレーム不可
http://narcologia.ru/goods/symmetric420345.html
http://narcologia.ru/goods/plaque628707.html
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