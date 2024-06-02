最終値下げ　Switch ライト　ピンク　ジャンク　本体のみ

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最終値下げになりますSwitchライトになります。左のスティックが壊れています。電源はつき、画面も問題ないのでボタンさえ修理できれば問題なく使えると思います。本体のみ傷汚れありますので、完璧を求める方はご遠慮お願い致します。返品クレーム不可