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セガサターン　ツインオペレーター　RG-VC2
商品番号 B89786265102
商品名

セガサターン　ツインオペレーター　RG-VC2
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 3,042 円
在庫状況 あり

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商品詳細

日本ビクター㈱製のセガサターン用のツインオペレーターです。ゲーム本体に取付けて使用します。箱、説明書はありません。商品は写真の物のみになります。#セガサターン＃レトロゲーム
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