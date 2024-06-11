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SONY PS3 CECH-3000A
商品番号 R53475734021
商品名

SONY PS3 CECH-3000A
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 3,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SONYPlayStation3CECH-3000Aこちら、付属品全て揃っています。コントローラーのみ、動作が正常ではない場合があるため、ジャンク品とさせていただきます。本体の起動確認は済んでいます。音声がゲーム時だけ（メニュー時は出る）出ない時がありましたが、設定やケーブルで改善するかと思います。何かご不明な点がございましたらお気軽にお声がけください。　color:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation3ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY
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