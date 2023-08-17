メキシコ郷土料理 レシピ集「Mexico Beautiful Cookbook ...

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商品詳細
メキシコ郷土料理レシピ集「Mexico:TheBeautifulCookbook」SusannaPalazuelos著1999年HarperCollins◆◆詳細◆◆メキシコの魅力的な食の遺産を1冊にまとめた「MexicotheBeautifulCookbook」主にアカプルコをベースにしたレシピを紹介。著者のSusannaPalazuelosは、メキシコの全州から、本物のメキシコ料理の膨大なセレクションを表現しています。その多くは、親から子へ受け継がれてきた珍しい郷土料理のレシピが250以上収録されています◆◆仕様◆◆洋書英語メキシコ料理エスニック料理料理本レシピ作品集大型本ペーパーバック35.5×25.5cm256ページ◆◆状態◆◆表紙に経年による薄スレが若干ございます角に軽いオレページ良好#本#メキシコ料理#メキシコ#エスニック#レシピ
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