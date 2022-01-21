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藤井風　Blu-ray新品/MUSICA/ピアノスコア等
商品番号 Q25333321979
商品名

藤井風　Blu-ray新品/MUSICA/ピアノスコア等
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 5,866 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最新のBlu-rayの新品から、今はもう正規販売されていない特集号MUSICA(ムジカ)まで、いま手に入れようとすると合計1万7000円以上するセットです。★藤井風／FujiiKazeLOVEALLSERVEALLSTADIUMLIVE【Blu-ray】定価　9,000円＋税　(税込9900円)新品未開封□特製フォトブックレット2冊□LOVEALLSERVEALLSTADIUMLIVEビジュアルポスター（B4サイズ）□三方背ケースBlu-ray英語字幕/日本語字幕付★「LOVEALLSERVEALL」オフシャルピアノスコア定価　3,000円＋税　(税込3,300円)新品★雑誌MUSICA(ムジカ)vol.1812022年5月号表紙巻頭特集:藤井風貴重な写真とインタビュー記事。中身は綺麗ですが、裏表紙に小さく白い傷あり(4枚目の写真参照)★LOVEALLARENAツアーポストカード　3枚　袋に入れていたのでカード自体は綺麗ですが、袋の上部にはガビョウの跡があります(最後の写真参照)#藤井風#Blu-ray#musica#オフィシャルピアノスコア
http://narcologia.ru/goods/troupe885811.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate865177.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi294147.html 藤井風 Blu-ray新品/MUSICA/ピアノスコア等-
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