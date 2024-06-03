＊美品＊任天堂Newニンテンドー2DS LL/純正アダプター付/付属品多数

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商品詳細
動作は全く問題ありません。初期化済みです。購入してからあまり使っていない美品です。スクリーンはキズがなく非常にきれいな状態です。写真にあるものは全てです。本体純正ACアダプターNewニンテンドー2DSLL専用ポーチHORIカードケースポケモンブラック(箱あり)ポケモンハートゴールド(箱あり)ポケモンダイヤモンド(箱無し)ポケモンX(箱あり)ポケモンオメガルビー(箱あり)ポケモンサン(箱あり)
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