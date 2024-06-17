サイレントスコープ　ゲームボーイアドバンス

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中古品です。オープニング画面までは動作確認しました。電池の残量は不明です。当方素人です。また、長時間のプレーはしておりません。見落としや勘違いにより、状態が上記と違う可能性もございます。あらかじめご了承下さい。修理が出来る方や、部品取りで必要な方のご購入でお願いします。発送時はプチプチを巻き、封筒に入れて発送します。上記の通り状態への保証は出来かねます。あらかじめご了承下さい。他サイトでも出品しておりますので購入の際はお声がけ下さい。上記をご理解いただける方のみのご購入でお願い致します。