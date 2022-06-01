ゲームボーイアドバンス　IPS液晶(ラミネート)ブラック

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まだまだ現役！ゲームボーイアドバンスをIPS液晶に交換修理のやり方



ゲームボーイ アドバンス向けの「IPS液晶交換キット」が店頭入荷 ...



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2023年5月にメルカリにて新品を購入。20時間ほど使いました。全体的に綺麗な方だと思います。液晶保護フィルム装着済み。液晶はFunnyPlaying社のIPS(ラミネート)です。セレクトを長押しすると設定変更ができます。その後セレクトを押すとBRTCLRDSPFRMの順で項目が切り替わり、ＬボタンまたはＲボタンを押すことで設定を変更できます。設定変更が完了したら、再度セレクトを長押しすると設定変更モードが終了します。電源を切った後も設定内容は記憶されます。設定項目BRT1から15まで明るさ調整が可能。CLRStandardColor基本の設定。Highlight明るい部分を強調。ClassicGreyゲームボーイポケット風。ClassicGreen初代ゲームボーイ風DSPStandardmode基本の設定。Anti-Aliasingギザギザが目立たなくなる。Pixelmode画素の格子がはっきりと表示。FRMOn半透明画像のちらつきを抑える。Off半透明画像がちらつく。値下げ不可。