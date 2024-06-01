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近畿日本鉄道　100年のあゆみ
商品番号 D50749622699
商品名

近畿日本鉄道　100年のあゆみ
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 1,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

近鉄創業100年を記念して作られた社史。非売品　限定1000部　10500円長期自宅本棚保管になりますので神経質な方は購入ご遠慮ください。ケース底と裏側に痛みあります。質問等なければ即購入OKです。お値下げご遠慮ください。
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