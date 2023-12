【輸入盤：USA】RESIDENT EVIL REVELATIONS 2

輸入盤:EURESIDENTEVILREVELATIONS2「バイオハザードリベレーションズ2」こちらは輸入盤、EU(ヨーロッパ)になります。バイオハザードの海外版なので規制なしです。もちろん日本語でも楽しめます。大切に保管していたので綺麗な状態だと思いますが素人保管になりますのでそちらご了承いただける方のみ購入をお願い致します。#カプコン#ゲーム#アクションアドベンチャー#PlayStation4#PlayStation_4#PS4#バイオハザード#RESIDENTEVIL#REVELATIONS



