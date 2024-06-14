SONY PS5本体 CFI-1200A01 ディスクドライブ 完品

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ご覧いただきありがとうございます。最新盤のPS5ディスクドライブ搭載のモデルです購入しましたが、ほとんど使っておりません。目立つ傷は無い状態ですが、開封はしておりますので、中古品とご理解いただける方のみご購入お願い致します。下記が同梱物になります。【セット内容】・本体・配線一式 ・コントローラー ・箱、内箱、包装紙一式揃っています※初期化済み※動作確認済み※即購入可よろしくお願いします。PlayStation5CFI-1200A01ブランド：ソニー・インタラクティブエンタテインメントPlayStationパッケージ種類：通常版セット内容：本体のみ色：ホワイト系#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5