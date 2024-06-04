クレイモアCLAYMORE1-27全巻セット

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「Claymore1-27」八木教広定価:￥390#八木教広#八木_教広#本#コミック／コミックご覧頂きありがとうございます。クレイモアの全27巻まとめ売りになります。アニメ開始頃から新品購入をしており暗所保管をしていた物で人に貸したりはせず個人所有のものになります。古い物で2007年頃の物です。連載終了後はあまり読む機会が無く暗所保管しておりました。しかし経年劣化による多少の焼け等はあります。ざっと見たところ大きな傷や汚れは無く破れもございません。状態は悪くはさほど無いとは思います。タバコは吸わずペットも飼っていませんが、10年以上前の本ですので一部古本特有の匂いが若干します。袋にいれ水濡れ対策をし、発送いたします。中古品であることをご理解頂ける方のみ購入下さい。また神経質な方の購入はご遠慮下さい。クレイモア JUMP週刊少年ジャンプ 八木教広 漫画 全巻セット