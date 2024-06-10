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商品詳細
「熱愛プリンスお兄ちゃんはキミが好き」青月まどか定価:￥6198月時点で、1巻〜19巻までの全巻セットとなります。2,4,9巻に少し日焼けがありますが、後半は新刊で購入していたので、比較的綺麗な状態です。ペット、タバコ無しの一人暮らしの部屋での保管となります。ビニール袋に包んだ後、ダンボールに入れて送る予定です。配送方法など相談があれば基本的にのります。#青月まどか#青月_まどか#本#コミック／コミック
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