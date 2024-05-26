ゼベワン ZB1 ゴヌク ペンコン ペンミ グッズ 購入特典 トレカ

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商品詳細
グッズ5万ウォン購入時にランダムで入手可能なトレカです。即購入⭕️値下げ❌8/17〜メルカリ便にて順序発送予定です。コンビニ支払いは本日中にお支払い可能な方のみ⭕️海外製品のため、初期スレ等ある場合がございます。海外製品と発送日に御理解いただける方のみ、ご購入をお願いいたします。한유진ハンユジン장하오ジャンハオ성한빈ソンハンビン석매튜ソクマシュー김규빈キムギュビン박건욱パクゴヌク리키リッキー김태래キムテレ김지웅キムジウン#ZB1#ゼベワン#BOYSPLANET#トレカ#ペンミ#ファンコン#ゼロベースワン
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