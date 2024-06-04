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TXT 公式トレカ　セット
商品番号 J86749864718
商品名

TXT 公式トレカ　セット
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 3,999 円
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商品詳細

TOMRROWXTOGETHER日本シングル　初回限定盤⭐︎ChaoticWonderland初回Aスビン　テヒョン　ヒュニンカイ　3枚⭐︎ChaoticWonderland初回Bユニットトレカ　マンネズ　1枚⭐︎ChaoticWonderlandweverse盤　スビン　ヒュニンカイ　2枚⭐︎ChaoticWonderland通常盤　3枚全てスリーブに入れ保管しておりました。綺麗な状態だと思いますが素人保管をご理解頂いたうえでご購入お願い致します。即購入⭕️値下げ、バラ売り❌
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