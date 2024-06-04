TXT 公式トレカ　セット

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商品詳細
TOMRROWXTOGETHER日本シングル 初回限定盤⭐︎ChaoticWonderland初回Aスビン テヒョン ヒュニンカイ 3枚⭐︎ChaoticWonderland初回Bユニットトレカ マンネズ 1枚⭐︎ChaoticWonderlandweverse盤 スビン ヒュニンカイ 2枚⭐︎ChaoticWonderland通常盤 3枚全てスリーブに入れ保管しておりました。綺麗な状態だと思いますが素人保管をご理解頂いたうえでご購入お願い致します。即購入⭕️値下げ、バラ売り❌
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