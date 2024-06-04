メタルギアソリッド3サブシスタンス【美品・PS2北米版】

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商品詳細
METALGEARSOLID3SUBSISTENCE（メタルギアソリッド3サブシスタンス）【中古美品・PS2北米版】■商品説明メタルギアソリッド3サブシスタンスデザイナー：小島秀夫販売元：コナミグループジャンル：ステルスゲーム、アクションアドベンチャーゲームプラットフォーム：PlayStation2開発元：コジマプロダクション初リリース日：2005年12月22日ノミネート：VGXアワードベストマルチプレイヤーゲーム■商品状態・動作確認済・付属品：写真からご判断ください・商品状態：A（中古美品）■共通事項説明出品物に関する共通説明はプロフィールの中に記載していますので、ご購入いただく前にぜひご確認ください。■出品一覧を見るには、↓のリンクからご覧ください#レアゲーム#レトロゲーム#海外版ゲーム#ゲーム正規品#プレミアソフト#kinjoinfo
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