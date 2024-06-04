スクウェア・エニックス GAMEBOY ADVANCE FF4アドバンス ゲー…

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「ゲームボーイミクロFF限定バージョン」ファイナルファンタジーⅣ＋天野喜孝デザインGBミクロFFモデル同封セット任天堂 ご覧頂きありがとうございます。箱は経年による擦れ等がありますが大切に扱ってきましたので全体的に美品だと思います。ただ、あくまで主観的なものなので念の為、状態は写真でもご確認下さい。ご理解頂ける方のご購入お願い致します。表面 保護シール貼ってます。裏面 7番目の写真 キズありです※外箱 キズあり※説明書がありません※付属品 ポーチありません※ファイナルファンタジー4は、ソフトのみ 箱、説明書はありません#ゲームボーイミクロ#本体#ゲームボーイアドバンス#FF#ファイナルファンタジー#ニンテンドー#DS#ゲームボーイ#ミクロ#ミクロFF#ミクロ天野喜孝#スクウェア・エニックス