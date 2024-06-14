NINTENDO SWITCH HAD-S-KA

NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo中古品なので多少の傷、使用感はありますが比較的綺麗だと思います。液晶は保護フィルムが貼られてますので本体液晶の傷はないと思います。ソフトを６つ入れられるケースもつけてます。ご理解の上ご購入お願いします。



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