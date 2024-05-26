Nintendo Switch ジョイコン 高耐久スティック交換済み マリオ

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ニンテンドー スイッチジョイコン joy-conマリオ パーティネオン ピンク ネオン イエロー大人気レアカラーのマリオパーティセットのネオンピンクのＬとネオンイエローのＲです。通常の黒ストラップ付きです。箱とソフトは付いてません。ストラップ無しで200円引き箱追加プラス500円充電グリップ追加プラス800円動作確認済みです。両方のスティックを第４世代最新型の高耐久スティックの新品と交換済みです。新品のジョイコンより長持ちするかもしれません。キズ擦れはほぼありませんが上部とホームボタン横に非常に小さい擦れあります。使用感もかなり少ないですが光加減で見えるのがボタン周りなどにうっすらあります。全体的に綺麗な状態です。バッテリーの膨張はありません。スイッチ本体に差し込み動作確認済みで異常はありません。ジャイロ 全てのボタン 充電 バッテリー 外しての使用 ロック 振動 LEDライト中古ですのでご理解頂ける方でお願い致します。ちなみに、以前中古の動作確認済みのジョイコンをメルカリで購入したら２週間でスティック異常になりました。中古のジョイコンを購入するならスティック交換した物をおすすめ致します。※当方はメンテナンスよりクリーニングに時間をかけてます。手で触れる物なので黒ずみなどの汚れは綺麗に除去してます。見た目も清潔になるようにボディーの隙間やボタン周りに内部のホコリも除去してます。※当方だけのスティック専用保護材を使用して梱包致します。輸送中のスティック損傷を防ぎます。プチプチとビニールで梱包して発送致します。※※こちらのスイッチ本体に合わせて補正してますので購入後はお客様のスイッチ本体に差し込みコントローラーの更新後にスティック補正で確認お願い致します。初期不良対応致します。到着後１週間以内にスティックやボタンの動作不良がありましたら無償で修理または交換させて頂きます。評価後でも対応させて頂きます。他にもジョイコン出品してます。「スーパーマリオパーティ4人で遊べるJoy-Conセット」任天堂#任天堂#ゲーム#アクション#NintendoSwitch#Nintendo_Switch#Switch#ジョイコン