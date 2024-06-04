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新品未開封アーマード・コア6+特典\u0026サントラ
商品番号 X54282735536
商品名

新品未開封アーマード・コア6+特典\u0026サントラ
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 2,774 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未開封、数量限定特典とデラックスエディションに付いていたデジタルサウンドトラック付きのPS5版アーマード・コア6です。物理ディスクとサウンドトラックをお求めの方に。ソフトのみ定価8690円#ゲームソフト#プレイステーション5#PS5#アーマードコア6#アーマードコア#ゲーム
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