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新品未開封　匿名配送　FANTASTICS Tell Me DVD ファンタ
商品番号 Y89474090693
商品名

新品未開封　匿名配送　FANTASTICS Tell Me DVD ファンタ
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 2,479 円
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商品詳細

新品未開封で匿名配送になります。LIVEが収録されているDVDになります。定価7700円FANTASTICS2023年2枚目のシングル「TellMe」はファンキーなギターが印象的な、グルーヴィーでパワフルなダンスポップサウンド。日本テレビ「FUN！FUN！FANTASTICSSEASON3」主題歌。カップリングには「PlayBack-KO3Remix」と「サンタモニカ・ロリポップ-☆TakuTakahashiRemix」の2曲を収録。映像コンテンツとして、Live\u0026Documentary”FANFANPROJECT”を収録!#fantastics#ファンタ#aのファンタ出品物八木勇征　中島颯太　世界　佐藤大樹　澤本夏輝　瀬口黎弥　堀夏喜　木村慧人LIVE盤(初回仕様/取)シリアル(初回)スマプラフォトDVD付FANTASTICSfromEXILETRIBECD+DVD/TellMe623/8/16発売【オリコン加盟店】ブランド：エイベックス
http://narcologia.ru/goods/Sydney857149.html
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