Paul \u0026 JOE アドベントカレンダー 2021 新品未開封

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■商品状態 購入時期：2021年の11月 残量：新品未開封#ポール_ジョーボーテメイクアップコレクション2021#ポール＆ジョーボーテカラー···ブルー柄・デザイン···その他可愛いサンタネコたちと楽しいカウントダウン。夢のようなメイクに仕上げるアドベントカレンダー。・発売する度大人気となるアドベントカレンダー型コフレ。・誰もが幼い頃に夢見た世界へ導いてくれる、24品ものアイテムが詰まっています。・クリスマスを待つちょっぴりリラックスモードのメイクや、クリスマスパーティーを楽しむロマンティックなメイクに仕上げるアイテム、人気のスキンケア＆ボディケアアイテムや雑貨が入って、ポール＆ジョーを存分に楽しめるコレクション。＜内容＞リップスティックスクレドール002、リップスティックリミテッド009、リップトリートメントバームリミテッド004、リップラッカーリミテッド001、アイカラーリミテッド019、クリームアイカラー002、ネイルオイルリミテッド001、パウダーブラッシュ012、スパークリングファンデーションプライマー001、ファンデーションプライマーリミテッド002、クレンジングジェル、オイル、ハーバルローション、モイスチュアローション、ボディオイル、ハンドクリーム、コンパクトL02、コンパクトリミテッド004、リップケースNL02、リップスティックケースリミテッド007、ヘアクリップ、ハンカチ、ポーチ2種ボックスサイズ ・閉じた状態：横230×縦300×奥行き125mm・3面開いた状態：横690×縦300×奥行き(表面・裏面)30mm(中央面)60mmお値下げ可能です！#Paul\u0026JOE#ポールアンドジョー#アドベントカレンダー#クリスマス#クリスマスコフレ