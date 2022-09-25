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BTS サマパケ SUMMER PACKAGE 2017 JIN
商品番号 S71804432556
商品名

BTS サマパケ SUMMER PACKAGE 2017 JIN
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 2,469 円
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商品詳細

2017BTSSUMMERPACKAGEVOL.3サマーパッケージ■商品仕様-OUTBOX-PHOTOBOOK(196P)-MAKINGDVD字幕:韓国語、日本語-ARMYFAN(ミニ扇風機)-ARMYFANSTICKER-SELFIEBOOK(→ジンさん)・すべて未使用フォトブック背表紙にミニ扇風機の跡があります(いくつか購入しましたが、全てそのような状態でした)。完璧な美品ご希望の方はご購入をお控えください。※輸入商品のため、初期から商品に細かいスレ、キズ、再生に影響のないディスク盤面の傷・汚れなどが見られる場合がございます。海外製品、素人保管をご理解いただける方のみ、ご検討くださいますようお願い致します。　#BTS#CD#KPOP#K_POP#アジア#サマパケ#2017#summerpackage#未開封ナムジュンRMシュガユンギSUGAジンJINホソクホビホソクJ-HOPEジミンJIMINテテテヒョンVジョングクグクJUNGKOOKJKバンタン防弾少年団
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