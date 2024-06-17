ニンテンドーWii本体　その他セット

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商品詳細
Wii本体WiiリモコンWiiリモコンカバーWiiヌンチャクマリオカート用ハンドルWiiフィットプラスのボードWiiカセット(写真2枚目で内容確認お願いします。)太鼓の達人の太鼓とバチWiiで遊ぶための道具は揃っています。箱はありませんが、お届けの際は丁寧に梱包させていただきます。発売当初に購入したため年季は感じますが、遊ぶには動作等問題ありません。一部購入も可能です。質問等ありましたら、お気軽にコメントよろしくお願いします。＊最新テレビ等でHDMI接続がない場合には、変換機を一緒にお届けすることも可能です。
http://narcologia.ru/goods/rouge72410.html
http://narcologia.ru/goods/Persia656588.html
http://narcologia.ru/goods/diamond155458.html
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