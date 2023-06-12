【VHS】映画 THE COTTON CLUB

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商品詳細
アメリカで購入したものです。日本語字幕はありません。音楽が秀逸です。禁酒法時代のニューヨークの夜。コットンクラブにジャズと銃声が響きわたる。★コッポラ監督が『ゴッドファーザー』のプロデューサー、ロバート・エヴァンスと再び組んだ超大作!★禁酒法時代のニューヨークの実在のクラブを舞台に、ミュージシャン、ダンサー、ギャング、美女たちの人間模様が繰り広げられる。★みどころのひとつはタップ・ダンサー、サンドマンを演じるグレゴリー・ハインズのタップダンス。そして、ディキシー役のリチャード・ギアのコルネット(トランペット)は、ギア本人が吹いている
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