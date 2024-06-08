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スピリティッド・グリーン (PSP-3000SG)
商品番号 X20700598902
商品名

スピリティッド・グリーン (PSP-3000SG)
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 3,592 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本体のみ。充電器、バッテリーなし。動作確認済みですがumd読み込み時うるさい音がします。見た目は傷など少なくとも美品だと思います。保護フィルム張っております。【発送方法】・発送方法が未定の場合、基本一番安い方法にて発送致します。　(袋にいれ、プチプチなしの簡易梱包。）・差額分が発生しますが保証付き、匿名配送も可能です。購入前に限ります。コメントください。・土日祝日は発送出来ませんのでご了承下さい。(普通郵便は土日祝日は動きません。)・金曜日購入の場合月曜日発送になります。【割引】・同梱割引可能です。
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