スピリティッド・グリーン (PSP-3000SG)

本体のみ。充電器、バッテリーなし。動作確認済みですがumd読み込み時うるさい音がします。見た目は傷など少なくとも美品だと思います。保護フィルム張っております。【発送方法】・発送方法が未定の場合、基本一番安い方法にて発送致します。 (袋にいれ、プチプチなしの簡易梱包。）・差額分が発生しますが保証付き、匿名配送も可能です。購入前に限ります。コメントください。・土日祝日は発送出来ませんのでご了承下さい。(普通郵便は土日祝日は動きません。)・金曜日購入の場合月曜日発送になります。【割引】・同梱割引可能です。



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