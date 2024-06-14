Uru cd 3枚組セット モノクローム・コントラスト・オリオンブルー

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Ｕｒｕ/オリオンブルー(CD) | （株）フナヤマ ＣＤオンラインショップ Ｕｒｕ/オリオンブルー(CD) | （株）フナヤマ ＣＤオンラインショップ

・モノクローム・コントラスト→数日前に、Amazonで購入直後のもの。開封後一度聴いて、歌詞カード類も状態確認しました・オリオンブルー→こちらにて譲って頂きました→レンタル落ちではありません→背表紙の紙なし、背面にわずかな小傷(写真2枚目参照お願いいたします)→音とびなし、盤面も傷なし、歌詞カードも美しく、全く問題ありませんでした。以下の★部分を全部ご了承\u0026即決できる方にお譲り出来たらと願っております★即決お願いいたします★取り置きはしません★値段交渉は一切お引き受け致しませんコメントされてもスルー、あるいは当方にて削除させて頂きます★宅急便コンパクト発送です★受け取り評価は、到着後３～4日以内の目安でお願いいたします★あくまで、素人管理の中古品ですので、潔癖\u0026大変に几帳面な方は、ご遠慮願います。