永岡蓮王 アクスタ アクキー トレカ ステッカー

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商品詳細
AmBitious永岡蓮王くんのアクリルスタンド.アクリルキーホルダー.トレーディングカード.ステッカーになります。アクスタは開封し、部屋に飾っておりました。アクキー、トレカは何度か持ち歩きました。アクスタとアクキーには目立った傷や汚れなどはございません。ですがトレカには気にならない程度ですが少し傷があります。神経質な方、気になる方は御遠慮ください。即購入⭕️値下げはいずれするかもですが、今のところは考えいません。
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