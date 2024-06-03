メトロイド　ゼロミッション　ゲームボーイアドバンス

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ゲームボーイアドバンスソフトメトロイド ゼロミッション になります。動作確認済み。コレクション整理の為、出品します。状態、付属品等は画像にてご確認下さい。中古商品になりますので、ご理解のある方のみご購入下さい。即購入OKです。防水のビニールに入れ、緩衝材で包み、ネコポス用のダンボール箱での発送になります。