甘肅 彩陶大全 CHINESE CERAMICS GAN-SU 藝術家出版社

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甘肅彩陶大全CHINESECERAMICSGAN-SU藝術家出版社印行中国古代土器、仰韶文化を代表とした彩文土器、彩陶など様々な古代土器の多くが文化・種類別に数多くまとめられ豊富なカラー写真で載っています。中国語ですがほとんどが写真ですので、その文化別の種類やサイズなどを知ることが出来ます。資料や古美術品の蒐集などに大変参考になる書籍です。詳細は画像でご確認ください。サイズ：各H.約22cm、W.約16cm出版社：藝術家出版社発売日:2000年言語:中国語・英語ハードカバー:303ページ＜送料込み＞＜状態＞経年劣化が僅かにありますが、透明ビニールカバーを付けて使用保管していました。特に大きなダメージも無く全体的に状態良好です。＜注意事項＞できるだけ忠実な画像を心がけていますが、モニターのため若干の色合いや雰囲気など実際と異なって見える場合があります。あくまでも中古品、古本カタログ図録ですので、ご理解・ご了承頂ける方よろしくお願いします。#古代#民族#文化#歴史#骨董#古墳#陶器#土器