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- 桃山窯 二代 手塚大示造 仁清 むさし野 茶盌 美品 共箱 茶道具 送料込
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商品詳細
種類···茶道具二代、手塚大示造の茶碗です。サイズ直径約12.3㎝高さ約7.9㎝高台径約4.6㎝経年保存品ですがきれいです。ワレ、カケ等ありません。月やススキの図柄がきれいな茶碗です。高台横に「大示」と押印があります。共箱付。この他にも出品しています。よろしければご覧下さい。
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