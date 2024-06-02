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桃山窯　二代 手塚大示造　仁清 むさし野　茶盌　美品　共箱　茶道具　送料込
商品番号 A58634253578
商品名

桃山窯　二代 手塚大示造　仁清 むさし野　茶盌　美品　共箱　茶道具　送料込
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 8,208 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···茶道具二代、手塚大示造の茶碗です。サイズ直径約12.3㎝高さ約7.9㎝高台径約4.6㎝経年保存品ですがきれいです。ワレ、カケ等ありません。月やススキの図柄がきれいな茶碗です。高台横に「大示」と押印があります。共箱付。この他にも出品しています。よろしければご覧下さい。
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http://narcologia.ru/goods/revamp964922.html
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