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5 COMPLETE BOX 完全生産限定　Mrs. GREEN APPLE
商品番号 G14434768651
商品名

5 COMPLETE BOX 完全生産限定　Mrs. GREEN APPLE
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 6,250 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。『5COMPLETEBOX』／CD/DVD/Blu-rayアーティスト：Mrs.GREENAPPLE●「Mrs.GREENAPPLE/EDENnoSONOLiveatYOKOHAMAARENA2019.12.08〈初回限定盤〉」・ベストアルバムCD＋DVDのものは開封してあります。Mrs.GREENAPPLE当初の付属品につきましては、全て揃っていると思います。Blu-ray+オリジナルスリーブ付き豪華特殊パッケージ、カラー40PのPHOTOBOOKがついています。●LPサイズフォトポスター17枚5COMPLETEBOX[完全生産限定]のなかに入っていたものです。●5COMPLETEBOX[完全生産限定]の【箱】縦32.5×横32.5×高さ5.8(cm)の箱です。一度、人の手に渡ったものなので、神経質な方はご遠慮ください。#MrsGREENAPPLE#Mrs_GREEN_APPLE#CD・DVD初回盤　レア　ミセス　エデンの園　BluRay　Mrs.　EDENnoSONOMrs　廃盤　新品　未開封　フォトブック　写真　フォトカード　フォトカ　フォト　大森元貴藤澤涼架若井滉斗山中綾華高野清和ひろぱりょうちゃんもっくんたかしあやちゃん　ミセスグリーンアップル　コンプリート　Attitude『特典:復刻Tシャツ2020付』『特典:LPサイズフォトポスター17枚付』『特典:BOX(外箱)』『特典:クリアチケットケース』
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