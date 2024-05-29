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商品詳細
『なのに、千輝くんが甘すぎる。』DVD豪華版(2枚組)数回再生しました。おまけで映画フライヤーをお付けします。神経質な方のご購入はご遠慮願います。即購入可能です。＊＊＊豪華版DVD＊＊＊【特典／商品仕様】 ＊本編DVD＋特典DVD ≪外装≫ ◆特製アウターケース ≪封入特典≫ ◆フォトブック ≪映像特典≫▽本編ディスク ◆本予告、特報▽特典ディスク ◆未公開シーン入りメイキング映像 ◆イベント映像集 ――＊完成披露試写会 ――＊映画公開直前！バレンタインイベント ――＊公開前夜祭舞台挨拶 ――＊公開記念舞台挨拶全国ライブビューイング ――＊春休み突入！大ヒット御礼舞台挨拶 ――＊GW突入！大感謝祭舞台挨拶全国ライブビューイング ◆予告集 ――＊特別映像【第1弾】 ――＊特別映像【第2弾】 ――＊基本編 ――＊イベント編 ――＊三角関係？！編 ――＊どっちの千輝がスキ？編 ――＊片想いごっこ編 ――＊これも、片想いごっこ？編 ――＊胸キュン編①～⑥ ――＊主題歌「SpecialKiss」踊ってみた ――＊千輝くんの予告編観てみた【CAST】 高橋恭平 畑芽育 板垣李光人 莉子 曽田陵介 中島瑠菜 箭内夢菜 鈴木美羽
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