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『なのに、千輝くんが甘すぎる。』DVD豪華版(2枚組)
商品番号 F19788635426
商品名

『なのに、千輝くんが甘すぎる。』DVD豪華版(2枚組)
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 1,799 円
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商品詳細

『なのに、千輝くんが甘すぎる。』DVD豪華版(2枚組)数回再生しました。おまけで映画フライヤーをお付けします。神経質な方のご購入はご遠慮願います。即購入可能です。＊＊＊豪華版DVD＊＊＊【特典／商品仕様】　＊本編DVD＋特典DVD　≪外装≫　　◆特製アウターケース　≪封入特典≫　　◆フォトブック　≪映像特典≫▽本編ディスク　　◆本予告、特報▽特典ディスク　　◆未公開シーン入りメイキング映像　　◆イベント映像集　　――＊完成披露試写会　　――＊映画公開直前！バレンタインイベント　　――＊公開前夜祭舞台挨拶　　――＊公開記念舞台挨拶全国ライブビューイング　　――＊春休み突入！大ヒット御礼舞台挨拶　　――＊GW突入！大感謝祭舞台挨拶全国ライブビューイング　　◆予告集　　――＊特別映像【第1弾】　　――＊特別映像【第2弾】　　――＊基本編　　――＊イベント編　　――＊三角関係？！編　　――＊どっちの千輝がスキ？編　　――＊片想いごっこ編　　――＊これも、片想いごっこ？編　　――＊胸キュン編①～⑥　　――＊主題歌「SpecialKiss」踊ってみた　　――＊千輝くんの予告編観てみた【CAST】　高橋恭平　畑芽育　板垣李光人　莉子　曽田陵介　中島瑠菜　箭内夢菜　鈴木美羽
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