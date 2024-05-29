ニンテンドー3DS LL

◆商品内容Nintendo3DSLLホワイト※充電器は付属しておりませんので購入時ご注意ください・動作確認済み・中古品のため多少の小傷や擦り傷がこざいます 画像でご確認ください・液晶は保護フィルムを張っております・簡易ふき取り清掃＆初期化してから発送いたします・「ニンテンドッグス＋キャッツトイ・プードル＆Newフレンズ」のソフトもよろしければ、3DS本体と一緒に郵送いたします上記ご理解の上、ご購入お願いいたします。※ペット飼育、喫煙無し#3DSLL#ニンテンドー#Nintendo



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