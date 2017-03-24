PS4 本体ファイナルファンタジー零式 HD朱雀エディション

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ファイナルファンタジー零式HDD500Gの本体セットです。発売当時に新品購入しました動作に問題はありません零式のソフトはついていません。コントローラーは元々の物は壊れてしまったので新しく去年に純正コントローラーを買い直しました。似たような色なので気にはなりません。コントローラーも高いのでお得かなと思います付属品は純正コントローラーHDMIケーブル、USBケーブル、モノラルヘッドセット、電源ケーブル、説明書です。到着後すぐに遊べます。またモノラルヘッドセットは未使用です初期化しています箱に少し破れはありますが本体は目立たない擦れなどはありますが綺麗だと思います箱が破れの為やや傷や汚れありにしています「PlayStation®4FINALFANTASY零式HD朱雀エディションCUHJ-10008」ソニー・インタラクティブエンタテインメント定価:￥46980#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ゲーム#本体#PlayStation4#PlayStation_4#PS4