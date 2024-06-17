【限定BOX】【新品】眼下の敵 コレクターズ・ブルーレイBOX ＊日本語吹替収録

【限定BOX】【新品】【日本語吹替収録】【送料無料】眼下の敵コレクターズ・ブルーレイBOX[Blu-ray]映画史に名を残す、潜水艦映画の最高傑作が日本語吹替音声初収録で初ブルーレイ化!米駆逐艦と独Uボート、男と男の壮烈な海戦!●戦争映画・潜水艦映画ファンのリクエストにお応えして、日本語吹替音声を初収録!テレビ朝日1980年放送「日曜洋画劇場版」約95分収録。声の出演:浦野光/井上孝雄/堀勝之祐/雨森雅司/大久保正信他●元海上自衛隊特別警備隊先任小隊長伊藤祐靖氏による特別解説書(48P)を封入!「ふたつの雷(ライ)」イージス艦「みょうこう」元航海長伊藤祐靖第一部:映画「眼下の敵」徹底解説・Uボートの性能と搭載武器・米駆逐艦の性能と搭載武器・潜水艦と駆逐艦の戦闘行動図第二部:第二次世界大戦当時の対潜戦・爆雷(駆逐艦の武器)と魚雷(潜水艦の武器)を使用した戦術第三部:現代の対潜戦・ソノブイ、水中マイクロフォン、磁気探知装置、人工衛星を使用した戦術●マニア垂涎!豪華スペシャル・パッケージ!●激レア!劇場版プレスシート(縮刷版)封入!●1957年度アカデミー賞特殊視覚効果賞受賞!●アメリカ海軍が撮影に全面協力した実在する駆逐艦を用いての砲撃・爆雷投下シーンは大迫力!＜キャスト\u0026スタッフ＞マレル艦長…ロバート・ミッチャム(浦野光)フォン・ストルバーグ…クルト・ユルゲンス(井上孝雄)ウェア中尉…アル・ヘディソン(堀勝之祐)シュワッファー…セオドア・バイケル(雨森雅司)未開封新品生産終了品／廃盤参考価格：6,100円#ロバート・ミッチャム#クルト・ユルゲンス#ディック・パウエル#ブルーレイ



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